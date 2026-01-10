T.C. ISPARTA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ISPARTA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/20 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Atabey İlçe, İslamköy Köyü, 281 Ada, 8 Parsel, tarla nitelikli
Adresi : Isparta İli, Atabey İlçesi, İslamköy Köyü,Atabey / ISPARTA
Yüzölçümü : 55.525,99 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 16.657.797,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bu parsel büyükova koruma alanındadır, 3083 sk nun 6. mad. gereğince kısıtlıdır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:18
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:18
08/01/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02378428