T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/358 Esas

10/06/2024

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , ABDULLAH BORCA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Isparta İli Merkez İlçesi İstiklal 2 Mahallesi, 4064 Ada 1 parsel ve 4049 Ada 2 parselde kayıtlı taşınmazların (geldisi Isparta İli Merkez İlçesi İstiklal 2 Mahallesi, 3 ada 161 parsel) kayıtlı hissedarı ve gaip olduğu iddia edilen İsmail kızı Fatma'nın, TMK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2024/358 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliklerine karar verileceği İLAN olunur.

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Basın No: ILN02050359