T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Davacı Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu Isparta ili, Merkez ilçesi, Karaağaç Mahallesi 42 ada 31 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın maliklerinden Hasan kızı Dudu MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2026/163 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur. 12.06.2026
GAİP
1-HASAN KIZI DUDU
#ilangovtr
Basın No: ILN02492649