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Resmi İlanlar T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-07-29 00:00:00 -

T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/640 Esas
13/12/2023

İLAN

Davacı Hazine Ve Maliye Bakanlığı Hazine Ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Isparta ili, Merkez ilçesi, Doğancı mahallesi, 202 ada 8 parselde kayıtlı taşınmaz malikleri Dudu (Ali kızı), Şerife (Ali kızı),'nin MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2023/640 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur.13/12/2023

GAİP
1- Dudu (Ali kızı),
2-Şerife (Ali kızı ),

#ilangovtr

Basın No: ILN01974933