T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Karar No : 2024/44
23/02/2024
Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mahkememizde açılan Gaiplik davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Davanın KABULÜ İLE; Isparta İli, Merkez İlçesi, Doğancı Mahallesi, 206 ada, 45 parsel ve Isparta İli, Merkez İlçesi, Yenice Mahallesi, 295 ada, 50 parsel sayılı taşınmazlarda hissedar olan “Mehmet oğlu Osman"'ın GAİPLİĞİNE,
2-Isparta İli, Merkez İlçesi, Doğancı Mahallesi, 206 ada, 45 parsel ve Isparta İli, Merkez İlçesi, Yenice Mahallesi, 295 ada, 50 parsel sayılı taşınmazlarda hissedar olan “Mehmet oğlu Osman"'ın adına kayıtlı Doğancı Mahallesi 206/45 parseldeki taşınmazda 781/12096 hissesinin (22,92 m2) ve Yenice Mahallesi 295/50 parseldeki taşınmazda 17/72 hissesinin (110,97 m2) ayrı ayrı hazineye intikaline, (hisselerin gaip adına olan tapu kayıtlarındaki hisselerin iptali ile Maliye Hazinesi adına tapuya tescil karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01992653