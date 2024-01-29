T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Davacı Hazine Ve Maliye Bakanlığı Hazine Ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu Isparta ili, Merkez ilçesi, Doğancı mahallesi, 202 ada 8 parselde kayıtlı taşınmaz malikleri Dudu (Ali kızı), Şerife (Ali kızı),'nin MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2023/640 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur. 13/12/2023
GAİP
1- Dudu (Ali kızı),
2-Şerife (Ali kızı ),
#ilangovtr
Basın No: ILN01974933