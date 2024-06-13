T.C. ISPARTA 2. AİLE MAHKEMESİ
T.C. ISPARTA 2. AİLE MAHKEMESİ
Davacı , BERRİN TÜRKİLERİ ile Davalı , ERGUN TÜRKİLERİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
207xxxxxx70 T.C.Kimlik numaralı, Antalya ili, Kemer ilçesi, Arslanbucak mah/köy nüfusuna kayıtlı 1978 doğumlu ERGUN TÜRKİLERİ ' nin adresi tespit edilemediğinden, davalıya davacı tarafından açılan boşanma davasına ilişkin HMK 127,128 maddeleri uyarınca 2 haftalık cevap süresi içerisinde cevap dilekçesini vermesi, cevap dilekçesinin verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususunun HMK 147 maddesi gereğince,T.K.'nun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02047481