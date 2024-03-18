T.C. ISPARTA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2011/5 Tereke

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN

İİK.NUN 182.MADDESİNE GÖRE KALDIRILMASI İLANI

Miras Bırakanın adı ve Adresi: Yavuz BÜYÜBUCAKLI (TC. No:11924434536)(YAVUZ BÜYÜKBUCAKLI, İSMAİL oğlu/kızı FEVZİYE'den olma, 14/06/1963 doğumlu, ISPARTA ili, MERKEZ ilçesi, HIZIRBEY mah/köy, 14 Cilt, 68 Aile sıra no, 30 sırada nüfusa kayıtlı )

Mahkemesi: Isparta 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/12/2011 tarih ve 2011/5 Tereke esas 2011/11. Karar sayılı Kararı

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye memurluğumuzca miras bırakanın tüm malvarlığı tespit edilerek paraya çevrilmiş ve alacaklılara faiziyle birlikte ödenmiş olup alacağını alamayan alacaklı kalmamıştır. Miras bırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi Isparta 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/12/2011 tarih ve 2011/5 Tereke esas 2011/11. Karar sayılı kararı ile İİK.nın 182. maddesi gereğince kaldırılmasına karar verilmiştir.

İİK.nın 166.maddesi gereğince ilan olunur. 28/02/2024

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Basın No: ILN02004252