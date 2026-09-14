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Resmi İlanlar T.C. ISPARTA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. ISPARTA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. ISPARTA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Pirimehmet Mah. 1306 Ada, 5 Parsel, bahçe ve gülistan nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Pirimehmet Mahallesi, Isparta Merkez

Yüzölçümü : 268,25 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı Yürürlükteki imar planına göre dava konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli 1. Etap Revizyon planı içerisinde iskan sahasında kalmakta olup KAKS(Emsal)=0,80, Yençok:7.00 yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 7.490.810,00 TL

KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:21
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:21

08/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02545934