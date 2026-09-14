T.C. ISPARTA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. ISPARTA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2026/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Pirimehmet Mah. 1306 Ada, 5 Parsel, bahçe ve gülistan nitelikli
Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Pirimehmet Mahallesi, Isparta Merkez
Yüzölçümü : 268,25 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı Yürürlükteki imar planına göre dava konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli 1. Etap Revizyon planı içerisinde iskan sahasında kalmakta olup KAKS(Emsal)=0,80, Yençok:7.00 yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 7.490.810,00 TL
KDV Oranı : %18
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:21
08/09/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02545934