T.C. İSLAHİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2023/1593 Esas

28/02/2024

Konu : Gaiplik İlanı

ZELİHA BOZDUMAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimlik bilgileri verilen ve gaipliği istenen Elif Kara'nın 1986 yılından bu yana kayıp olduğu tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir bilgi alınamadığından sağ olduğu takdirde Elif Kara'yı tanıyanların 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği ilanen tebliğ olunur. 28/02/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 45067118428

ADI SOYADI : ELİF KARA

BABA ADI : DURMUŞ

ANA ADI : ZEYNEP

DOĞUM TARİHİ : 01/06/1964

DOĞUM YERİ : İSLAHİYE

İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr

Basın No: ILN02087208