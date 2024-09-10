T.C. İSLAHİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-09-10 00:03:00 -
T.C. İSLAHİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2023/1593 Esas
28/02/2024
Konu : Gaiplik İlanı
ZELİHA BOZDUMAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimlik bilgileri verilen ve gaipliği istenen Elif Kara'nın 1986 yılından bu yana kayıp olduğu tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir bilgi alınamadığından sağ olduğu takdirde Elif Kara'yı tanıyanların 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği ilanen tebliğ olunur. 28/02/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 45067118428
ADI SOYADI : ELİF KARA
BABA ADI : DURMUŞ
ANA ADI : ZEYNEP
DOĞUM TARİHİ : 01/06/1964
DOĞUM YERİ : İSLAHİYE
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr
Basın No: ILN02087208