  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. İSLAHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSLAHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-22 12:25:00 -

T.C. İSLAHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dosya numaraları belirtilen esas sayılı davalar açılmıştır, davaların duruşması 02/04/2024-16/04/2024 tarihlerine bırakılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur .19/03/2024

 

Kamulaştırma Dosyaları

DOSYA ESAS NODAVACI İDAREDAVALI TARAFDURUŞMA TARİHİDURUŞMA SAATİKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERMEVKİADA NOPARSEL NO
2024/34 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı MEHMET YETİM 02/04/2024 09:00 GAZİANTEP/ İSLAHİYE BAHÇELİEVLER MAH. 654 ADA 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 PARSEL
2024/35 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İLHAN HÜMAZ 02/04/2024 09:05 GAZİANTEP/ İSLAHİYE BAHÇELİEVLER MAH 655 ADA 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 PARSEL
2024/36 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ATİKE TURAN 02/04/2024 09:25 GAZİANTEP/ İSLAHİYE BAHÇELİEVLER MAH 676 ADA 2 PARSEL
2024/37 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı NECİBE ŞAHİN 02/04/2024 09:10 GAZİANTEP/ İSLAHİYE BAHÇELİEVLER MAH 676 ADA 3,4,5,6 PARSEL
2024/38 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı RAMAZAN KALINDODAK 02/04/2024 09:15 GAZİANTEP/ İSLAHİYE BAHÇELİEVLER MAH 676 ADA 7 PARSEL
2024/42 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ALİ SARIGÜL 12/03/2024 09:30 GAZİANTEP/ İSLAHİYE BAHÇELİEVLER MAH 677 ADA 2,14 PARSEL
2024/43 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı SELİM KORKMAZ 02/04/2024 09:35 GAZİANTEP/ İSLAHİYE BAHÇELİEVLER MAH 677 ADA 3 PARSEL
2024/44 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ETHEM DOĞAN 02/04/2024 09:20 GAZİANTEP/ İSLAHİYE BAHÇELİEVLER MAH 677 ADA 4,6,7,12 PARSEL
2024/45 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı EMİNE ÖLMEZ, TURĞAY ÖLMEZ, EDA NUR ÖLMEZ VE DİĞ. 02/04/2024 09:40 GAZİANTEP/ İSLAHİYE BAHÇELİEVLER MAH 677 ADA 5, 8 PARSEL
2024/46 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı EMİNE ÖLMEZ 02/04/2024 09:45 GAZİANTEP/ İSLAHİYE BAHÇELİEVLER MAH 677 ADA 9,11,13 PARSEL
2024/47 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ISABEL ENERJİ HİZMET İNSAAT TAAHHÜT TARIM HARFİYAT NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 02/04/2024 09:50 GAZİANTEP/ İSLAHİYE BAHÇELİEVLER MAH 1014 ADA 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 PARSEL
2024/48 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı GÖNÜL ERDEM, HAKAN ERDEM, GÜNER SARI, NURTEN ERDEM, ŞEMSİBAN KORKMAZ, YUNUS KORKMAZ VE DİĞ. 16/04/2024 10:00 GAZİANTEP/ İSLAHİYE BAHÇELİEVLER MAH 629 ADA 1 PARSEL
2024/49 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı FIRAT KORKMAZ 16/04/2024 10:05 GAZİANTEP/ İSLAHİYE BAHÇELİEVLER MAH 654 ADA 10 PARSEL
2024/50 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı FEHİME YETİM, MUSTAFA YETİM, OSMAN YETİM, MUHAMMED YETİM VE DİĞ. 16/04/2024 10:10 GAZİANTEP/ İSLAHİYE BAHÇELİEVLER MAH 650 ADA 9,10,11 PARSEL

#ilangovtr

Basın No: ILN02006302