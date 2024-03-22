T.C. İSLAHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-03-22 12:25:00 -
T.C. İSLAHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dosya numaraları belirtilen esas sayılı davalar açılmıştır, davaların duruşması 02/04/2024-16/04/2024 tarihlerine bırakılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur .19/03/2024
Kamulaştırma Dosyaları
|DOSYA ESAS NO
|DAVACI İDARE
|DAVALI TARAF
|DURUŞMA TARİHİ
|DURUŞMA SAATİ
|KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
|MEVKİ
|ADA NO
|PARSEL NO
|2024/34
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|MEHMET YETİM
|02/04/2024
|09:00
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|BAHÇELİEVLER MAH.
|654 ADA
|2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 PARSEL
|2024/35
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|İLHAN HÜMAZ
|02/04/2024
|09:05
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|BAHÇELİEVLER MAH
|655 ADA
|2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 PARSEL
|2024/36
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|ATİKE TURAN
|02/04/2024
|09:25
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|BAHÇELİEVLER MAH
|676 ADA
|2 PARSEL
|2024/37
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|NECİBE ŞAHİN
|02/04/2024
|09:10
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|BAHÇELİEVLER MAH
|676 ADA
|3,4,5,6 PARSEL
|2024/38
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|RAMAZAN KALINDODAK
|02/04/2024
|09:15
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|BAHÇELİEVLER MAH
|676 ADA
|7 PARSEL
|2024/42
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|ALİ SARIGÜL
|12/03/2024
|09:30
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|BAHÇELİEVLER MAH
|677 ADA
|2,14 PARSEL
|2024/43
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|SELİM KORKMAZ
|02/04/2024
|09:35
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|BAHÇELİEVLER MAH
|677 ADA
|3 PARSEL
|2024/44
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|ETHEM DOĞAN
|02/04/2024
|09:20
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|BAHÇELİEVLER MAH
|677 ADA
|4,6,7,12 PARSEL
|2024/45
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|EMİNE ÖLMEZ, TURĞAY ÖLMEZ, EDA NUR ÖLMEZ VE DİĞ.
|02/04/2024
|09:40
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|BAHÇELİEVLER MAH
|677 ADA
|5, 8 PARSEL
|2024/46
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|EMİNE ÖLMEZ
|02/04/2024
|09:45
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|BAHÇELİEVLER MAH
|677 ADA
|9,11,13 PARSEL
|2024/47
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|ISABEL ENERJİ HİZMET İNSAAT TAAHHÜT TARIM HARFİYAT NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
|02/04/2024
|09:50
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|BAHÇELİEVLER MAH
|1014 ADA
|2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 PARSEL
|2024/48
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|GÖNÜL ERDEM, HAKAN ERDEM, GÜNER SARI, NURTEN ERDEM, ŞEMSİBAN KORKMAZ, YUNUS KORKMAZ VE DİĞ.
|16/04/2024
|10:00
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|BAHÇELİEVLER MAH
|629 ADA
|1 PARSEL
|2024/49
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|FIRAT KORKMAZ
|16/04/2024
|10:05
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|BAHÇELİEVLER MAH
|654 ADA
|10 PARSEL
|2024/50
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|FEHİME YETİM, MUSTAFA YETİM, OSMAN YETİM, MUHAMMED YETİM VE DİĞ.
|16/04/2024
|10:10
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|BAHÇELİEVLER MAH
|650 ADA
|9,10,11 PARSEL
#ilangovtr
Basın No: ILN02006302