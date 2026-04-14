T.C. İSLAHİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2025/221 Esas

DAVALI : ARİF YILDIRIM - 37865231454

Davacı MELİKE ZEYNEP KİLİS tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir ve dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 09/06/2026 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02445927