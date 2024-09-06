T.C. İSKENDERUN 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.81465482-2022/617-Ceza Dava Dosyası

01.07.2024

Konu :

İ L A N

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin 2022/617 Esas 2023/560 Karar numaralı 19/12/2023 tarihli ilamı ile; sanığın bu suça ilişkin almış olduğu HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA SANIĞIN 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA karar verilmiş;sanık Said Hammo hakkında verilen Karar; MÜŞTEKİ Muhammed ve Lavsa kızı 01/07/2003 Afrin Doğumlu VİEN HAMMO tüm aramalara rağmen bulunamamış olduğundan GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince Hüküm özetinin Ekte gönderilen ilanının, Genel İnternet Haber Sitesi ile Hatay ili İskenderun ilçesindeki gazetelerin birinde İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliği edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN02084453