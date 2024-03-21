T.C. İSKENDERUN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.23826126-2015/283-Ceza Dava Dosyası

12.03.2024



İ L A N

Mahkememizin 06/06/2023 tarih, 2015/283 esas, 2023/115 karar sayılı ilamı ile hükmlü veya tutuklunun kaçması suçundan düşme kararı verilen; Mirze ve Rukiye oğlu, 1981 d.lu, KEREM KARATAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış olup gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıksarısının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR

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Basın No: ILN02005643