T.C. İSKENDERUN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.23826126-2022/887-Ceza Dava Dosyası

06.03.2024

İ L A N

Mahkememizin 16/05/2023 tarih, 2022/887 esas, 2023/98 karar sayılı ilamı ile basit yaralama suçundan 3 ayrı kez 2000 TL Adli Para Cezası ve birden fazla kişi ile tehdit suçundan iki ayrı kez 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası kararı verilen; Ali ve Güzel oğlu, 1994 d.lu, DENİZ CAN tüm aramalara rağmen bulunamamış olup gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıksarısının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR

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Basın No: ILN02005646