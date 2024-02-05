T.C. İSKENDERUN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.23826126-2018/505-Ceza Dava Dosyası

25.01.2024

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İLAN

Mahkememizin 10/03/2022 tarih, 2018/505 esas, 2022/157 karar sayılı ilamı ile Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 2 Yıl 6 Ay Hapis cezası ve Şantaj suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen; Hamit ve Neval oğlu, 1990 d.lu, TOLGA ALTUN tüm aramalara rağmen bulunamamış olup gerekçeli karar ve Cumhuriyet Savcısının istinaf talebi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıksarısının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR

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Basın No: ILN01977861