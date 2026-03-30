T.C. İSKENDERUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
TAPUSUZ TAŞINMAZ İLANI
ESAS NO :2025/85
DAVACI : MEHMET KABAK(TC Kimlik No 40570350396)
Davalı : 1- HAZİNE İ MALİYE
2- ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptal ve Tescil davası nedeniyle;
Dava konusu Hatay ili Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi 55 sokak dış kapı no:9 2128 ada 7 parsel sayılı taşınmazın zilli çayı yönündeki bitim yerinden, zilli çayına kadar olan yere ait taşınmaza ilişkin tapulama harici bırakılan yerin davacı Mehmet Kabak'ın zilliyetinde bulunan taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenlerin son (üçüncü) ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememizin 2025/85 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 06.03.2026
Basın No: ILN02434131