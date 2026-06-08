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Resmi İlanlar T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2026/124 Esas

22.05.2026

Konu : Gaiplik Hk.

MALİYE HAZİNESİ ileT.C.HATAY DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIĞI İSKENDERUN SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

 

Pol:Corç Markopli Oğlu-Adresi Meçhul

Davacı Hazine-i Maliye vekili tarafından kayyım vasıtası ile idare edilen "Hatay İli, İskenderun İlçesi, 1. Mıntıka, 1133 Parsel" sayılı gayrimenkul taşınmaz maliki Pol:Corç Markopli Oğlu'nun gaipliğine karar verilmesi ve adına kayıtlı taşınmazın hazine adına tescilitalep edilmiş olup; Gaipliğine karar verilmesi istenilen Pol:Corç Markopli Oğlu'nun MK'nun 32. maddesinin 2. fıkrası gereğince hayat ve mevatından malûmatı olanlar veya mirasçıları varsa Mahkememizin 2026/124-Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirilmesi ve müracaatı hususu ilan olunur. 22.05.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02482675