  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-03-13 00:02:00 -

T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/156 Esas
 
09/03/2024

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi davası nedeniyle; Hatay ili Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mah. Kain 112 parsel sayılı taşınmaz maliki Hüseyin Akçı'nın sağ olup olmadığı hususunda bilgi sahibi olanların mahkememize başvurmaları, TMK'nun 594 maddesi gereği hak sahiplerinin ilandan başlayarak en geç 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatını bildirmesi, aksi halde miras sebebi ile istikak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Devlete geçeceği İLANEN İHTAR olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02000509