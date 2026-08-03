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Resmi İlanlar T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/67 Esas

" Hatay ili Arsuz ilçesi Üçgüllük mahallesi sınırları içerisinde bulunan 18/4 pafta numaralı tapusuz taşınmazlar( batısında Hatay ili Arsuz ilçesi Üçgüllük mahallesi 203 ada 26 parsel, doğusunda üçgüllük mahallesi 215 ada 1 parsel, güneyinde üçgüllük mahallesi 217 ada 26,37 ve 38 parsel sayılı taşınmazlar ve üçgüllük köy yolu, kuzeyinde mevcut yol bulunan) " taşınmaz üzerinde Türk Medeni Kanunu'nun 713/4. maddesi gereğince itirazları olanların, itirazlarını bildirmek ve bir hak iddia edenlerin ilan tarihini müteakip üç ay içerisinde mahkememizin 2026/67 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02521686