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Resmi İlanlar T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/209 Esas

" Hatay İli İskenderun İlçesi Aşkarbeyli Mah. 6. Sok. Ev no: 8/A adresindeki tescil harici olan yaklaşık 13.228,53 m2 civarı yüzölçümündeki tapulama harici bırakılan" taşınmaz üzerinde Türk Medeni Kanunu'nun 713/4. maddesi gereğince itirazları olanların, itirazlarını bildirmek ve bir hak iddia edenlerin ilan tarihini müteakip üç ay içerisinde mahkememizin 2025/209 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02521640