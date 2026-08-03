T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2025/209 Esas
" Hatay İli İskenderun İlçesi Aşkarbeyli Mah. 6. Sok. Ev no: 8/A adresindeki tescil harici olan yaklaşık 13.228,53 m2 civarı yüzölçümündeki tapulama harici bırakılan" taşınmaz üzerinde Türk Medeni Kanunu'nun 713/4. maddesi gereğince itirazları olanların, itirazlarını bildirmek ve bir hak iddia edenlerin ilan tarihini müteakip üç ay içerisinde mahkememizin 2025/209 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02521640