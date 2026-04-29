T.C. İSKENDERUN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2025/492 Esas

DAVALI : MUHAMMED MANSUR-(ADRESİ MEÇHUL)

Davacı , VEYSİ ERSÖZ ile Davalılar , MİAMİ NASRA, MUHAMMED MANSUR arasında mahkememizde görülmekte olan Evlat Edinme davası nedeniyle;

Davacı VEYSİ ERSÖZ ile Davalılar , MİAMİ NASRA, MUHAMMED MANSUR aleyhine açılan Evlat Edinme davasının dava dilekçesinde; Davacı ile davalı Miami Nasra'nın 10/04/2017 tarihinde evlendiklerini, tarafların davalı Miami'nin diğer evliliği olan Muhammed Mansur'dan olma Şam Mansur isimli 12 yaşındaki çocuğu ile birlikte 8 yıldan fazla süredir mutlu bir aile olduklarını, ayrıca davacının Miami'den olma iki müşterek çocuğunun daha bulunduğunu, küçük Şam'ın doğduğu tarihten bugüne kadar babası Muhammed'in bir kez olsun çocuğu görmeye gelmediğini, arayıp sormadığını, sağlığı ve bakımı ile ilgili hiçbir şekilde masraflarını karşılamadığını, davacının küçük Şam'a öz babası gibi büyüttüğünü, bütün ihtiyaçları ve bakımı ile ilgilendiğini, kendi çocuğu gibi benimsediğini, küçüğün davacıyı kendi öz babası olarak bildiğini, küçük soy adının farklı olması nedeniyle okulda üzüntü yaşadığını belirterek dava konusu küçük Şam Mansur ile davacı Veysi arasında evlatlık bağının kurulmasına, davalı Muhammed Mansur'un küçük ile doğduğu günden bu yana ilgilenmemesi, babalık şefkati ve sevgisinden yoksun bırakması nedeniyle davalının rızasının aranmamasına karar verilmesi talep ve dava olunmuştur.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesini tebliğ etmek amacı ile davetiye çıkartılması amacı ile yapılan adres araştırmalarından bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK 122 ve 127.ve 129 maddeleri gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK.116,117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK. 128. maddesi gereğince bu süre içerinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK.131 maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız ve ayrıca iş bu ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı hususu dava dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

الإعلان الجمهورية التركية

صادر عن محكمة الأسرة الثانية في إسكندرون

رقم الأساس: 2025/492 أساس

المدعى عليه: محمد منصور (Muhammed Mansur) (مجهول العنوان)

بناءً على دعوى التبني المنظورة أمام محكمتنا، والمرفوعة من قبل المدعي ويسي أرسوز (Veysi Ersöz) ضد المدعى عليهما ميامي نصرة (Miami Nasra) ومحمد منصور (Muhammed Mansur)؛

جاء في عريضة الدعوى المقامة من المدعي ويسي أرسوز (Veysi Ersöz) ضد المدعى عليهما ميامي نصرة (Miami Nasra) ومحمد منصور (Muhammed Mansur) ما يلي: أن المدعي والمدعى عليها ميامي نصرة (Miami Nasra) قد تزوجا بتاريخ 10/04/2017، وأنهما يشكلان عائلة سعيدة منذ أكثر من 8 سنوات مع الطفلة شام منصور (Şam Mansur) البالغة من العمر 12 عاماً، وهي ابنة المدعى عليها ميامي (Miami) من زواجها الآخر من محمد منصور (Muhammed Mansur) وكما أشار المدعي إلى وجود طفلين مشتركين له من ميامي (Miami). وذكرت العريضة أن الطفلة شام (Şam) لم تَرَ والدها محمد (Muhammed) حتى لمرة واحدة منذ ولادتها، ولم يقم بالتصالها أو تحمل نفقات صحتها ورعايتها بأي شكل من الأشكال. في المقابل، قام المدعي بتربية الطفلة شام (Şam) كأب حقيقي لها، واهتم بكافة احتياجاتها ورعايتها وتبناها كابنته، والطفلة بدورها تعتبر المدعي أباها الحقيقي، وهي تعاني من حزن في المدرسة بسبب اختلاف كنيتها (لقبها). وبناءً عليه، يُطالب المدعي بإقامة رابطة التبني بينه وبين الطفلة شام منصور (Şam Mansur)، وبالنظر لعدم اهتمام المدعى عليه محمد منصور (Muhammed Mansur) بالطفلة منذ ولادتها وحرمانها من عطف الأبوة وحنانها، يُطلب من المحكمة عدم البحث عن موافقته في إجراءات التبني.

بما أنه تعذر الوصول إلى نتيجة من خلال أبحاث العناوين التي أجرتها محكمتنا لغرض تبليغ عريضة الدعوى إلى عنوانكم المذكور، فقد تقرر تبليغكم عن طريق الإعلان القضائي.

بموجب المواد 122 و127 و129 من قانون الإجراءات المدنية رقم 6100، يجب عليكم تقديم لائحة جوابية خلال أسبوعين من تاريخ تبلّغ عريضة الدعوى، ويتعين عليكم تقديم أي اعتراضات أولية إن وجدت ضمن اللائحة الجوابية وفقاً للمادتين 116 و117 من قانون الإجراءات المدنية، وفي حال عدم تقديم اللائحة الجوابية خلال هذه المدة المحددة، فستُعتبرون منكرين لكافة الوقائع التي ساقها المدعي في عريضة دعواه بموجب المادة 128 من قانون الإجراءات المدنية، وستفقدون حقكم في تقديم الاعتراضات الأولية وفقاً للمادة 131 من ذات القانون، كما يُحيطكم العلم بأن هذا التبليغ الإعلاني يُعتبر سارياً ونافذاً بعد مضي سبعة أيام من تاريخ نشره، ويحل محل التبليغ الرسمي لعريضة الدعوى.

Basın No: ILN02457087