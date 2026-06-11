T.C. İSKENDERUN 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .26643308-2025/165-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

İskenderun10. Asliye Ceza Mahkemesince; Cemil ve Huda oğlu 1992 Suriye d.lu sanık BESİL HARAMİ ve Ahmed ve Salha oğlu 1982 Suriye doğumlu sanık HABOUSH LATA hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan açılan kamu davasında mahkememizin2025/165 Esas, 2026/160 Karar sayılı ilamı ile sanık Besil Harami hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası ve 40 TL adli para cezasına sanık Haboush Lata hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verildiği,

Gerekçeli kararın ve katılan kurum vekili istinaf başvuru dilekçesinin sanıklara tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanıklara tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur. 05.06.2026

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Basın No: ILN02484158