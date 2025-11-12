T.C. İSKENDERUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1458 Esas

30.10.2025

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Mahkememizce Fikret ve Sena'dan olma, 05/01/1982 doğumlu, 237*****622 T.C. Kimlik Numaralı davalı ABDULHAMİT HAN HAYZARAN'ın Suriye'de olduğu, açık adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından dava dilekçesinin ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Hatay İli, Arsuz İlçesi, Pirinçlik Mahallesi 1580 nolu parsel sayılı taşınmaz üzerinde "Ortaklığın Giderilmesi" davası açılarak, ortaklığın satış yoluyla giderilmesi, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmilini olmaz ise ortakların payları oranında yükletilmesine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, davalı ABDULHAMİT HAN HAYZARAN'ın iş bu dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini ve delillerini ibraz etmesi gerektiği, tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde beyanda bulunması gerektiği,

Mahkememize rapor sunan Fen, Gayrimenkul Değ.Uzm. Ve Ziraat Bilirkişileri tarafından dava konusuHatay İli, Arsuz İlçesi, Pirinçlik Mahallesi 1580 sayılı taşınmazın vasıf ve özellikleri belirtilerek, dava konusu taşınmazda plansız alanlar yönetmeliğine göre parsellerin genişlikleri (20) metreden, parsel derinlikleri (30) metreden az olamayacağından hissedarlar arasında dava konusu parselin her bir hissedara bir parsel oluşturacak Cephe, Derinlik, Yüz ölçüm, ve Yol Cephe kriterlerini sağlamadığından ifrazının mümkün olmayacağının anlaşıldığını, dava konusu parselde aynen taksiminin mümkün olmadığının belirlendiğini, ivaz yoluyla mümkün olmadığı takdirde; Hatay İli, Arsuz İlçesi, Pirinçlik Mahallesi 1580 nolu parselin ortaklığının SATIŞ sureti ile giderilebileceği, davalı ABDULHAMİT HAN HAYZARAN'a, iş bu bilirkişi raporunun ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı,

Duruşma gününün 09/12/2025 günü saat 09:00 olduğu, duruşmaya gelmediği ve kendisini vekille temsil ettirmediği taktirde, yoklukluğundayargılamaya devam edileceği,

İhtar ve ilanen tebliğ olunur.

