T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .17297182-2022/120-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

İskenderun 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ali ve Wajiha oğlu, 01/07/1964 Albaraına doğumlu ABDULRAZZAK ALTANBOUK hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan açılan kamu davasında mahkememizin 2022/120 Esas, 2023/268 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında aynı suç maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ve sanık hakkında Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği,

Gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur. 01.08.2024

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Basın No: ILN02084350