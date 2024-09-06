T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .17297182-2014/1564-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

İskenderun 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmad ve Fatma oğlu 01/01/1976 Halep doğumlu sanık ABDULLATIF YAKTEE hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan açılan kamu davasında mahkememizin 2014/1564 Esas, 2023/426 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında aynı suç maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ve sanık hakkında Düşme kararı verildiği,

Gerekçeli kararın ve katılan kurum vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın ve istinaf dilekçesinin son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur. 01.08.2024

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Basın No: ILN02084328