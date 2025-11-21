T.C. İSCEHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/112 Esas

14.11.2025



İ L A N

DAVALI : KADİR ÇALIN -Kimlik bilgileri tespit edilememiştir.

DAVACI Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından aleyhinize açılan kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce kimlik bilgilerinin tespiti için hakkında ilgili yerlere müzekkere yazılmış ancak, kimlik bilgileriniz ile adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davaya cevap verme süresi H.M.K’nun 127. maddesi uyarınca dava dilekçesinin tarafınıza tebliği tarihinden itibaren iki haftadır.

Cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğu da belirtilerek bildirmek, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermeniz ve H.M.K’nun 324. maddesi hükmü uyarınca ikamesini talep ettiğiniz delil için mahkemece belirlenecek avansı yatırmanız gerekmektedir.

İlk itirazların H.M.K’nun 117. maddesi uyarınca cevap dilekçesinde bildirilmesi gerekli olup, aksi halde ilk itirazlar dinlenmeyecektir.

Yasal süresi içinde davaya cevap vermediğiniz takdirde H.M.K’nun 128. maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacaksınız.

Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra H.M.K’nun 139. maddesi hükmü uyarınca ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek tarafınıza bildirileceği İHTAR OLUNUR.

Duruşma günü 15/01/2026 günü saat 11:20 e bırakılmıştır.

Fen bilirkişisi raporunda özetle, Afyonkarahisar ili, İscehisar ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, Kocakır mevkii, K25b1la3 pafta, 591 ada, 254 parsel numaralı taşınmaz 1093.70 m? yüzölçümü ile tarla vasfında Kadir Çalın adına tapuda kayıtlı olan taşınmaza ait kroki Şekil-1” de ve uydu görüntüsü Şekil-2” de belirtilmiş olup, kamulaştırmaya konu 254 sayılı taşınmaz taralı olarak gösterilmiş ve zemin üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

İki Ziraat Mühendisi bilirkişi ve bir inşaat mühendisi bilirkişi tarafından sunulan ortak raporunda; kamulaştırma bedeli olarak 287.129,06 TL olduğu bildirilmiştir.

Duruşmalarda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, bilirkişi raporları, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

