T.C. İPSALA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. İPSALA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2025/334

KARAR NO: 2026/6

Göçmen Kaçakçılığı suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/01/2026 tarihli ilamı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 79/1-b. maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis cezası ve 83.300,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen, Çay Mahallesi 1610 Sok. No:24 Bayraklı İzmir adresinde ikamet eden, Mehmet ve Cennet'ten olma, Fatih 30/10/1987 doğumlu, GÖKHAN BOLAT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün GAZETEDE ve İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 10/04/2026

Basın No: ILN02450265