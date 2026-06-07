  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/71 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Sinanbey mahallesi, 100 ada, 37 parsel sayılı taşınmaz...
Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Sinanbey mahallesi, 100 ada, 37 parsel. İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 109,51 m²
İmar Durumu : Taşınmaz "Bitişik Nizam, 3 Kat, Konut Alanı" planlıdır.
Kıymeti : 5.116.640,00-TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri:

 

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30.06.2026 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 07.07.2026 - 11:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23.07.2026 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 30.07.2026 - 11:50

05.06.2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02482580