T.C. İNEBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/356 Esas

Davacı Çiğdem Billur AKIN vekili Av. Oğuzhan ÇAĞLAR tarafından açılan mirasçılık belgesi istemi davasının yapılan yargılamasının ara kararı gereğince; TMK.'nun 594. maddesi gereğince miras bırakan 45598240254 TC Kimlik numaralı, Ahmet ve Emine'den olma, 01.07.1854 doğumlu, Kastamonu ili, Abana ilçesi, Merkez Mah/Köyü, 1 Cilt, 37 Hane, 5 BSN'de nüfusuna kayıtlı, EMİNE -'nin 18.01.1936 tarihinde vefat ettiği, mirasçısının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden, mirasçısı olanların ve dolayısı ile terekesinde hak sahibi olanların son ilan tarihinden başlayarak en geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize başvurmaları, aksi takdirde istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere, mirasının devlete geçtiğinin tespitine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01862504