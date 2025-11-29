T.C. İNEBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Esas No : 2022/1185 Esas

Davalı : Nagihan Ertaş 58960014834 T.C. Kimlik Numaralı, Kemal ve Emine'den olma, 25.02.1971 doğumlu.

Mahkememizde bulunan Ortaklığın Giderilmesi davasında taraf olmanız, Kastamonu ili, Çatalzeytin ilçesi, Samancı köyü, 104 ada 64 parsel, 123 ada 5 parsel, 159 ada 1 parsel ve 137 ada 20 parsel sayılı taşınmazlarının satışının talebi üzerine açılan davada tarafınıza tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle, 18.12.2025 günü saat: 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 03.10.2025

