T.C. İNCESU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/173 Esas



06/09/2023



İLAN METNİ

Davacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşleri Şube Müdürlüğü ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;



Aşağıda bilgileri bulunan taşınmaz hakkında davacı Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşleri Şube Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhinde açılan Kamulaştırma davasında 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi uyarınca ilan yapılması gerektiğinden;



Kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davalı aleyhine yöneltileceği, idari yargıda dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmemeleri halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma delillerini tebliğden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak dava dosyası bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalı adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalıya ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 5. maddesi ile 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 06/09/2023



DAVA KONUSU: Kayseri ili, İncesu İlçesi, Örenşehir Mah. 2568 ada 6 parsel.

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Basın No: ILN01917861