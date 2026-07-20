T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/17 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çankırı İl, Ilgaz İlçe, ULUPINAR Mahalle/Köy, KURU ÇAY Mevkii, 492 Ada, 7 Parsel, Ilgaz ile yerleşim ...

Adresi : Ulupınar Mah Merkez Kuru Çay Mevkii Ilgaz / ÇANKIRI

Yüzölçümü : 14.801,14 m2

İmar Durumu : Parselin büyük bir kısmı imar planı dışındadır,belli bir kısmı da 1/1000'lik imar plan sınırları içerisinde kalmaktadır

Kıymeti : 18.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 10:12

10/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02511489