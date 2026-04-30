T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, taşınmazlardan 3 tanesinin değeri itibari ile gazete veya internet haber sitesinde ilanı zorunlu olduğundan, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çankırı İl, Ilgaz İlçe, ULUPINAR Mahalle/Köy, çaycık Mevkii, 804 Ada, 2 Parsel, B.1) Ulupınar Mahall ...
Adresi : Ulupınar Mah. Çaycık Mevkii Ilgaz / ÇANKIRI
Yüzölçümü : 10.000,02 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 5 kat konut imarlı
Kıymeti : 1.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:31
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çankırı İl, Ilgaz İlçe, ULUPINAR Mahalle/Köy, çaycık Mevkii, 805 Ada, 2 Parsel, B.2) Ulupınar Mahall ...
Adresi : Ulupınar Mah. Çaycık Mevkii Ilgaz / ÇANKIRI
Yüzölçümü : 2.077,77 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 5 kat konut imarlı
Kıymeti : 3.116.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 11:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:31
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çankırı İl, Ilgaz İlçe, ZİRAAT Mahalle/Köy, DİBEK ÇAYIR Mevkii, 644 Ada, 11 Parsel, B.2) Ziraat Maha ...
Adresi : Ziraat Mah. Dibek Çayır Mevkii Ilgaz / ÇANKIRI
Yüzölçümü : 7.967,68 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 7.978.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 13:37
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 13:37
21/04/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02458449