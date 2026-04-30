  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Örnek No:55*

2025/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, taşınmazlardan 3 tanesinin değeri itibari ile gazete veya internet haber sitesinde ilanı zorunlu olduğundan, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çankırı İl, Ilgaz İlçe, ULUPINAR Mahalle/Köy, çaycık Mevkii, 804 Ada, 2 Parsel, B.1) Ulupınar Mahall ...

Adresi : Ulupınar Mah. Çaycık Mevkii Ilgaz / ÇANKIRI

Yüzölçümü : 10.000,02 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 5 kat konut imarlı

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çankırı İl, Ilgaz İlçe, ULUPINAR Mahalle/Köy, çaycık Mevkii, 805 Ada, 2 Parsel, B.2) Ulupınar Mahall ...

Adresi : Ulupınar Mah. Çaycık Mevkii Ilgaz / ÇANKIRI

Yüzölçümü : 2.077,77 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 5 kat konut imarlı

Kıymeti : 3.116.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 11:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:31

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çankırı İl, Ilgaz İlçe, ZİRAAT Mahalle/Köy, DİBEK ÇAYIR Mevkii, 644 Ada, 11 Parsel, B.2) Ziraat Maha ...

Adresi : Ziraat Mah. Dibek Çayır Mevkii Ilgaz / ÇANKIRI

Yüzölçümü : 7.967,68 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 7.978.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 13:37
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 13:37

21/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02458449