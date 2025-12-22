T.C. IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİ

2. İ L A N

ESAS NO : 2024/1628 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliği istenilen Iğdır ili Merkez İlçesi Özgür Mahallesi Nüfusuna kayıtlı, Hayrettin ve Zülhumar oğlu, Özbekistan 19/04/1961 doğumlu, 56482632444 TC Kimlik Numaralı Hamit Veysel'den 30 yıla yakın bir süredir haber alınamadığını, Hamit Veysel'in sağ olup olmadığı, ya da nerede olduğu hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilanının yayınladığı tarihten itibaren 15 gün içinde mahkememize başvurarak bilgi vermeleri MK'nun 33. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02365302