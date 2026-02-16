T.C. IĞDIR İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/5181 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5181 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Iğdır Merkez Tapuda Söğütlü mah Beyazıt cad.1538 ada 10 parsel 4.kat 29 nolu mesken satışa sunulmuştur.1275 m2 alanlı arsa içerisinde yer alan meskenin 4-5 yıllık bina içerisinde yaklaşık 118 m2 net 140 m2 bürüt alanlı olduğu , 3 oda 1 salon, antre, mutfak, banyo , wc ve 2 balkon dan oluştuğu tesbit edilmiştir. Valilik binasına yaklaşık 1800m2 uzaklıktadır. Bina altında oto ekspertiz ve oto yıkama işyeri mevcuttur. Doğalgazlıdır. Merkezi konumda olup, imarlıdır. Geniş evsafı bilirkişi raporuna açıklanmıştır.

Adresi : Cumhuriyet Mah 530 Sok No:2 Iğdır Merkez / IĞDIR

Yüzölçümü : 140 m2 bürüt , 118 m2 net alanlı

Kıymeti : 3.150.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydı gibidir. Aile Mahkemesinin tedbir şerhi vardır, satışa engel olmadığına dair Mahkemenin yazısı var, aile konutu şerhi mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 11:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 11:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:19

10/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

