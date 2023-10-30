T.C. IĞDIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/395 Esas



17/10/2023



KAMULAŞTIRMA KANUNU 10 MADDESİNE İLİŞKİN İLANDIR

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle;



1-Aşağıda belirtilen dosya numarası bulunduğu yer, yüzölçümü, parsel ve ada numaraları yazılı taşınmazlara yönelik kamulaştırma talebinde bulunulduğu,



2-Kamulaştırma talebinde bulunanın Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu,



3-İlgili kişilerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanunun 14 maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,



4-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne karşı yöneltileceği,



5-Kamulaştırma kanunun 14 maddesinde öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği ,



6-Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Iğdır Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,7-Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak davacının kıymet takdiri yaptığı, ancak bu kıymetin davalılar tarafından kabul edilmediği, 8- Dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen dosyaya yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 9-Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

Sıra No İli İlçesi Köyü Ada Parsel Niteliği Malik Tapu alanı Kamulaştırılacak alan Dosya No 1 Iğdır Karakoyunlu Ergenekon Mahallesi 101 986 Tarla Davalılar: Ali Akbaş, Asiya Akbaş, Aydın Yaşar, Baykan Yaşar, Bayram Akbaş, Erkan Yaşar, İsmail Bay, İsmet Yaşar, İsminaz Yaşar, Kibare Yaşar, Melek Yaşar, Musa Akbaş, Mürtaze Yaşar,Navruz Bay, Neslihan Uygun, Niyazi Taş, Özkan Yaşar, Sedoş Yaşar, Sevda Yaşar, Sevgison İnalkaç, Sevlay Yaşar, Suzan Gögce, Sünbül Tacar, Şahizer Fırat, Şemame Yaşar, Zeynep Bay

Dahili davalılar: Abdullah Yaşar, Adalet Yaşar, Aynur Yıldırım, Ayvaz Yaşar, Beycan Taş, Cafer Bay, Elmas Akbaş, Ercan Taş, Fatma Yaşar, Gülhane Yaşar, Güllü Bay, Güney Yaşar, Hanımzer Ağbulak, Hasan Bay, Hidayet Yaşar, Hüseyin Bay, İmdat Yaşar, Maral Parlar, Mehmet Bay, Melahat Yaşar Açıkgöz, Melek Yaşar, Meslehat Gögce, Mülkiye Toktamışlı, Müşkünaz Kütük, Özcan Taş, Safiye Tokkaya, Sakine Yaşar, Sevdagül Polat, Solmaz Güzel, Şaban Akıcı, Vedat Yaşar, Yahya Akıcı, Yılmaz Yaşar, Yunus Bay, Yurdagül Demir, Zarife Al, Zarife Taş, Zehra Zeran, Zülfinaz Kütük 1.956,91 209,81 m2 2023-395

İş bu 2023/395 Esas sayılı dosyanın duruşma tarihi 10/11/2023 günü saat 10:40

#ilangovtr

Basın No: ILN01920388