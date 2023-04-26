T.C. IĞDIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/340 Esas 12/04/2023 İLAN

Davacı MUHTAR YAŞAR iledavalılar Metin Yıldırım, Cengiz Yıldırım, Salman Yıldırım, Sefer Yıldırım, Ekber Sini, Derya Sini, Sefer Yıldırım arasında Geçit Hakkı davasında yapılan yargılama gereğince;

Davacı vekilinin dava dilekçesinde; Müvekkiline ait Iğdır İli Merkez İlçesi Yaycı Köyü 109 ada 69 parsel numaralı taşınmaz davalıların taşınmazlarının arkasında kaldığı, yola çıkışı mümkün olmadığı, bu sebeple müvekkili taşınmazını kullanamadığını,her geçen gün zarara uğradığını, bu nedenle davalılarıntaşınmazlarından uygun görülecek bedel karşılığında müvekkilinin taşınmazı lehine geçittesisini ve tapuya tescilini talep ve dava etmiştir. Davalılar; HATEM YILDIRIM (Alieşref ve Simzer'den olma, 27/05/1935 doğumlu), ALİ İSMET YILDIRIM(Alieşref ve Zeynep'tenolma, 14/03/1937 doğumlu), TAMER YILDIRIM ( Ejder ve Nadire'den olma, 01/01/1966 doğumlu), KAFER YILDIRIM( Kerem ve Sakine'denolma, 04/01/1949 doğumlu)'ınyapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı,duruşma gün ve saatinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalılar; Hatem YILDIRIM, Ali İsmet YILDIRIM, Tamer YILDIRIM, Kafer YILDIRIM duruşmanın atılı bulunduğu 13/09/2023 günü saat 09:45'de Iğdır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmedikleri takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve yargılamanın yapılarak hüküm verileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01819117