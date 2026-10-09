T.C. IĞDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2025/208 Esas

Tüm araştırmalara rağmen adres bilgilerine ulaşılamayan davalı Ferda Parlar aleyhine davacı Ferah Parlar tarafından açılan Nüfus ( Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli ) davasında; davacı Ferah Parlar'ın 1990'lı yıllarda evlilik yolu ile çalışmak için Avusturya ülkesine gittiğini, davacının tek kız çocuğunun olması yurt dışı evlilik için yeterli olduğunu bu nedenle formalite gereği nüfus kayıtlarına Ferda Parlar isimli bir kız çocuklarının varmış gibi nüfusa kayıt yaptıklarını, ancak davacının Ferda Parlar adında bir çocuğu olmadığını bu nedenle Ferda Parlar'ın nüfus kaydının iptali talepli dava açılmış olup bu davaya karşı davalı Ferda Parlar'a ilanen tebligattan itibaren 2 hafta süre içinde cevap dilekçesi vermediği taktirde dava dilekçesindeki iddiaları inkar etmiş sayılacağı ve HMK'nun 139. maddesi uyarınca, 18/02/2027 günü saat 10:45'teduruşma için Iğdır 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması, mahkemede hazır bulunmaması takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, ayrıca sulh için gerekli hazırlığı yapması ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02564340