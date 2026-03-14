T.C. IĞDIR 1. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/616 Esas

12.03.2026

Davacı , BERİVAN AKPINAR ile Davalı , MAHMUT AKPINAR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyası davalısı Mahmut AKPINAR'a tebliğ edilememiş olup, daha önce duruşma günü de davalıya ilanen tebliğ edilmiş olmakla;

HÜKÜM:

Davanın TMK 161 gereğince KABULÜ ile;

1-Iğdır ili, Iğdır Merkez İlçesi, Mezrea Mah-Köyü, Cilt No:39 Hane No:28 BSN:61' de nüfusa kayıtlı 23981715534 TC Kimlik numaralı, Tevfik ve Fatma kızı, 10/07/1980 Iğdır doğumlu Berivan AKPINAR ile aynı yerde BSN:28'de nüfusa kayıtlı 33236407176 TC Kimlik numaralı, Ömer ve Şirin oğlu, 01/07/1970 Iğdır doğumlu Mahmut AKPINAR'ın TMK.nun 161. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Davacının maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile TMK madde 174/1 uyarınca 90.000,00.-TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-Davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile TMK madde 174/2 uyarınca 80.000,00.-TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Dava tarihinden başlayıp kararın kesinleşmesine kadar geçerli olmak üzere davacı kadın yararına aylık 2.000,00.-TL tedbir nafakasının tahsilde tekerrür olmamak koşulu ile davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, kararın kesinleşmesine müteakipyoksulluk nafakası olarak devamına,

5-Dava adli yardım talepli açıldığından alınması gerekli 615,40 TL ilam harcı, 615,40 TL başvurma harcı, 14.809,00 TL posta masrafı olmak üzere toplam 16.039,80 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, bu hususta defterdarlığa müzekkere yazılmasına,

6-Davalı tarafından yapılan masraf olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

7-Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 45.000,00,-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

8-Kararın kesinleşmesi halinde kesinleşmiş karardan bir suretin Iğdır İl Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davacı ve davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Şeklinde hüküm kurulmuş olup, mahkememiz kararı davalı Mahmut AKPINAR'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02423669