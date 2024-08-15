T.C. İDİL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/79 Esas

MİRASÇI: GÜLSÜM DOĞAN - 16451659636

Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (El Yazılı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 18/09/2024 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Müteveffa Fasli ASMAN tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02076471