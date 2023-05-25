T.C. HOZAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1 Tereke

Mahkememizde açılan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan yargılamasında; Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen 292*****332 T.C. kimlik numaralı mirasçı SEVGİ AYDIN'a duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. 293*****820 T.C. Kimlik numaralı müteveffa DÜZGÜN AYDIN'dan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere duruşmanın bırakıldığı 15/09/2023 günü saat 11:00'da yapılacak olan duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffa DÜZGÜN AYDIN'dan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ihtar olunmakla ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra işbu ihtarın ve tebliğinin yapılmış sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01834271