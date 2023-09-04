  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. HOZAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. HOZAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-09-04 00:00:00 -

T.C. HOZAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/43 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN
BULUNDUĞU YER : Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü

MEVKİİLERİ : Seğedik-Çayırla Mevkii

ADA NUMARALARI : 101

PARSEL NUMARALARI : 173(ifrazen 211) ve 174 (ifrazen 219)

VASIFLARI : Rölekasyon Yolu

YÜZÖLÇÜMLERİ : Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 173 (ifrazen 101 ada 211) parsel sayılı taşınmazın yüzölçümü 889,95 m2 dir.
Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 174 (ifrazen 101 ada 219) parsel sayılı taşınmazın yüzölçümü 4.937,64 m2 dir.

MALİKİN ADI VE SOYADI: Hasan YILDIRIM, Hüseyin YILDIRIM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/43 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

Davalı tarafça, tensip tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde, davacı olan kurum aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceğinin, davalı tarafça 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı iptal davası açılmaz yahut iptal davası açıldığı belgelendirilmez ise kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adının tescil edileceğinin, yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adlarına Ziraat Bankası Hozat Şube Müdürlüğünde açtırılacak hesaba yatırılacağının, ayrıca davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan, ihtar ve tebliğ olunur. 03/07/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01885349