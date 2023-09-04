T.C. HOZAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/43 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YER : Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü



MEVKİİLERİ : Seğedik-Çayırla Mevkii



ADA NUMARALARI : 101



PARSEL NUMARALARI : 173(ifrazen 211) ve 174 (ifrazen 219)



VASIFLARI : Rölekasyon Yolu



YÜZÖLÇÜMLERİ : Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 173 (ifrazen 101 ada 211) parsel sayılı taşınmazın yüzölçümü 889,95 m2 dir.

Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü 101 ada 174 (ifrazen 101 ada 219) parsel sayılı taşınmazın yüzölçümü 4.937,64 m2 dir.



MALİKİN ADI VE SOYADI: Hasan YILDIRIM, Hüseyin YILDIRIM



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/43 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.



Davalı tarafça, tensip tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde, davacı olan kurum aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceğinin, davalı tarafça 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı iptal davası açılmaz yahut iptal davası açıldığı belgelendirilmez ise kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adının tescil edileceğinin, yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adlarına Ziraat Bankası Hozat Şube Müdürlüğünde açtırılacak hesaba yatırılacağının, ayrıca davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan, ihtar ve tebliğ olunur. 03/07/2023

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Basın No: ILN01885349