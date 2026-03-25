T.C. HOPA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
SANIK: RASHADAT SULEYMANOV, Elçin ve Gülsüm oğlu, 05/09/1994 Azerbeycan doğumlu.
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 2025/90 Esas, 2025/176 Karar , 07/05/2025 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
1.Sanık RASHADAT SULEYMANOV'un üzerine atılı 5607 Sayılı Kanun'un 3/1 maddesi kapsamındaki kaçak eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma suçunu işlediği anlaşılmakla sanığın 5 AY HAPİS VE 100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
2.Sanığa hükmedilen cezanın süresi ve niteliği, sanığın yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği yönünde mahkememizce yeterli ve olumlu kanaat oluştuğundan 5237 sayılı yasanın 51. maddesi gereğince sanığa verilen hapis cezasının ERTELENMESİNE,
3.Sanığın TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca takdiren 1 YIL DENETİM ALTINDA BULUNDURULMASINA,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.
