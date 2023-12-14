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Resmi İlanlar T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-12-14 00:02:00 -

T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :2015/60 Esas

İ L A N

SANIK: MAZLUM HACI, Muhammed ve Cevher oğlu,

25/02/1989 HASAKA SURİYE doğumlu, ,

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 09/05/2023 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

..... sanık Mazlum Hacı hakkında üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddiasıyla ....... 5237 sayılı TCK'nun 66. maddesinde öngörülen dava zaman aşımı süresinin tamamlanması nedeniyle işbu kamu davasının zaman aşımının dolmasına bağlı olarak 5237 sayılı TCK'nun 66 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/8. maddeleri uyarınca düşmesine,

Adli emanetin 2015/31 sırasında kayıtlı pasaport, kimlik kartı ve Arapça belgeler dışındaki emanet eşyaların 5237 sayılı TCK'nun 54/1 maddesi uyarınca müsaderesi talebinin reddi ile Adli Emanetin 2015/31 sırasında kayıtlı emanet eşyaların tümüyle dosyada delil olarak saklanmasına

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 27.11.2023

      Hakim 220040
e-imzalıdır

#ilangovtr

Basın No: ILN01950644