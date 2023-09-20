T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No :2017/80 Esas
İ L A N
SANIK: ANAHIT HOVSEPYAN, Sarkıs ve Serıg kızı,
17/06/1976 ERMENİSTAN doğumlu,
LORI REGION VANADZOR TOWN ISHAKYAN STR. 19 BLD. 58 APP ARMENIA adresinde oturur.
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 14/01/2020 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
Sanık ANAHIT HOVSEPYAN'ın üzerine atılı "Resmi Belgede Sahtecilik" suçunu işlediği sabit olduğundan, ........... CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Sanığın 5271 sayılı CMK 231/8. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilmesi sebebiyle 5 yıl süre ile denetim süresine tâbi tutulmasına,
Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Memurluğu'nun 2017/66 sırasına kayıtlı 1 ANAHIT HOVSEPYAN isimli şahıs adına düzenlenmiş AN0769127 seri numaralı Ermenistan pasaportun dosyada delil olarak saklanmasına,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 04.09.2023
|Ali HASDEMİR
Hakim 220040
e-imzalıdır
#ilangovtr
Basın No: ILN01893136