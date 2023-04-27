T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2019/10 Esas
İ L A N
SANIK: GENADI JABNIDZE, Suleıman ve Shusana oğlu,
21/09/1967 BATUM doğumlu,
P. Khalvashi X Turn N4, BATUMİ GEORGİA
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 14/04/2021 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
......... sanık GENADI JABNIDZE'nin eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 204/1 hükmü gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediğinden bahisle ........ Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-a maddesi gereğince müsnet suçtan BERAATİNE,
....... Adli Emanet Memurluğu'nun 2018/576 sırasında kayıtlı Giriş - Çıkış işlem formunun dosyada delil olarak saklanmasına,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 20.04.2023
|Hakim 234913
e-imzalıdır
#ilangovtr
Basın No: ILN01819983