T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2020/154 Esas

İ L A NSANIK: NINO GUCHMANIDZE, Aleksandre ve İzolda oğlu,

03/10/1977 GÜRCİSTAN doğumlu,

Village Aketi LANCHKHUTI/GÜRCİSTAN

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 06/07/2022 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

A) Her ne kadar sanık SALOME VERULIDZE 'nın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 79/1-a hükmü gereğince Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçunu işlediğinden bahisle ...... Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-a maddesi gereğince müsnet suçtan BERAATİNE,

B) Sanıklar NİNO GUCHMANIDZE, SALOME VERULIDZE üzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediği ..... ayrı ayrı 1 YIL 8 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, ............ CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca sanıklar hakkında verilen HÜKMÜN ayrı ayrı AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanıkların 5271 sayılı CMK 231/8. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilmesi sebebiyle 5 yıl süre ile denetim süresine tâbi tutulmasına,

Suça konu adli emanetin 2020/57 sırasında kayıtlı belgelerin dosyasında delil olarak SAKLANMASINA,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf-itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 20.04.2023

Hakim 234913

e-imzalıdır

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Basın No: ILN01819965