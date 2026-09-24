T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.68276025-2021/680-Ceza Dava Dosyası

18.09.2026

İ L A N

Sanık NONA LILUASHVILI tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 24/12/2025 tarihli ilamında resmi belgede sahtecilik suçundan sanık hakkında özetle;

-Sanık NONA LILUASHVILI'nin üzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan 5237 Sayılı TCK 61 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü amaç ve saiki göz önüne alınarak eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 204/1 maddesi uyarınca sanığın 2 YIL HAPİS CEZASICEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanığa verilecek cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri takdiri indirim nedeni kabul edilerek sanığa verilen cezada Türk Ceza Kanununun 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASICEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, mağdurun suç nedeniyle karşılanması gereken mevcut maddi bir zararının mevcut olmaması ve sanığın kişiliği ve suçtan sonraki davranışları göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaate varılmış olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşulları oluştuğundan 5271 sayılı CMK 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.

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Basın No: ILN02554214