T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2012/476 Esas

İ L A N

SANIK: LIANA TSKRIALASHVILI, Shota ve Gulo kızı,

04/10/1971 GÜRCİSTAN doğumlu, bilinen adresi yok

Sanık Lıana Tskıalashvılı'nın üzerlerine atılı "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek" suçunu işledikleri anlaşılmakla eylemlerine uyan 5607 sayılı yasanın 3/1. maddesi 1. Cümlesi (6455 ve 6545 sayılı yasa değişikliklerinden önceki hali) uyarınca ....... 6.000,00 Tl Adli Para Cezası İle Cezalandırılmalarına,

........ 6.000,00 TL adli para cezasının, cezanın miktarı, sanıkların ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alınarak 5237 sayılı yasanın 52/4. madde ve fıkrası uyarınca birer ay aralıklarla takdiren 10 (on) eşit taksitle sanıklardan tahsiline .....

Dair gıyabi hüküm, bütün aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ imkanı sağlanamadığından gazetede ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla 7201 S.Kanunun 28 ve 29. Maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayın yapan bir Gazetenin ilk çıkacak nüshasında karar özetinin ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligatın yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde taraflarca itiraz yasa yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 27.03.2024

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Basın No: ILN02020563